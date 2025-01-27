Житель Башкирии скрылся от ребенка с долгом в 900 тысяч рублей.

Уроженец села Микяшево Давлекановского района Айназ А. М., 1982 года рождения, задолжал своем ребенку более 900 тысяч рублей. За неуплату алиментов судебные приставы объявили мужчину в розыск.
«В связи с тем, что Ахметов А. М. не обеспечил явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства, по инициативе ГУФССП России по РБ он объявлен в исполнительный розыск, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: