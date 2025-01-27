Житель Башкирии скрылся от ребенка с долгом в 900 тысяч рублей.

«В связи с тем, что Ахметов А. М. не обеспечил явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства, по инициативе ГУФССП России по РБ он объявлен в исполнительный розыск, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (347) 273−56−40 , 8 (34768) 3−01−95».