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В Ростове-на-Дону в ДТП столкнулись скорая помощь и электровелосипед

В центре Ростова скорая помощь столкнулась с электровелосипедом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ДТП столкнулись скорая помощь и электровелосипед. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 26 января около 23:20 на проспекте Ворошиловском.

По предварительной информации ведомства, водитель «скорой помощи» проезжала на зеленый сигнал светофора на регулируемом перекрестке. В этот момент по пешеходному переходу на запрещающий сигнал проезжал водитель на электровелосипеде. Транспортные средства столкнулись.

— В результате ДТП водитель электровелосипеда пострадал и был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками полиции, — говорится в сообщении ведомства.