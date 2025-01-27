В Ростове-на-Дону в ДТП столкнулись скорая помощь и электровелосипед. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 26 января около 23:20 на проспекте Ворошиловском.
По предварительной информации ведомства, водитель «скорой помощи» проезжала на зеленый сигнал светофора на регулируемом перекрестке. В этот момент по пешеходному переходу на запрещающий сигнал проезжал водитель на электровелосипеде. Транспортные средства столкнулись.
— В результате ДТП водитель электровелосипеда пострадал и был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками полиции, — говорится в сообщении ведомства.