В Ростове-на-Дону неизвестный поджег бензоколонку на АЗС

«В отдел полиции № 2 управления МВД России по Ростову-на-Дону поступило сообщение от владельца автомобильной заправочной станции. Он рассказал, что накануне ночью неизвестный мужчина поджег бензоколонку, чем причинил собственнику материальный ущерб. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — говорится в сообщении.