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В Ростове-на-Дону неизвестный поджег бензоколонку на АЗС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Неизвестный мужчина поджег бензоколонку на АСЗ в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

«В отдел полиции № 2 управления МВД России по Ростову-на-Дону поступило сообщение от владельца автомобильной заправочной станции. Он рассказал, что накануне ночью неизвестный мужчина поджег бензоколонку, чем причинил собственнику материальный ущерб. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения. Устанавливается личность поджигателя.