В Башкирии озвучили условия включения садов в населенные пункты

Стало известно, при каких условиях садовые товарищества Башкирии могут войти в состав населенных пунктов. Согласно постановлению республиканского правительства, СНТ будут включены в границы существующего населенного пункта или же образовать новый, если у них есть общая граница, а их площадь не превышает площадь муниципалитета.
Также в Росреестр должны быть включены все сведения о каждом участке СНТ. Число садов и огородов, на которых есть дома, подходящие под параметры ИЖС, не должно превышать 75% от общего числа участков.
Уточняется, что садовые товарищества могут быть включены в состав населенного пункта лишь при условии, что в 80% домовладений должны быть зарегистрированы граждане по месту жительства.
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