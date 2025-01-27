В Башкирии озвучили условия включения садов в населенные пункты

Стало известно, при каких условиях садовые товарищества Башкирии могут войти в состав населенных пунктов. Согласно постановлению республиканского правительства, СНТ будут включены в границы существующего населенного пункта или же образовать новый, если у них есть общая граница, а их площадь не превышает площадь муниципалитета.