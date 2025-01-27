Заходят через ЖКХ: раскрыта новая схема мошенников с «коммуналкой»

Теперь они начали предлагать россиянам оформить скидку на оплату ЖКУ, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказал газете «Аргументы и факты» юрист Александр Зорин, чаще всего звонки от мошенников поступают гражданам через популярные мессенджеры, а в качестве потенциальных жертв, как правило, выступают представители старшего поколения.
Как объяснил эксперт, новый подход аферистов часто оказывается успешным в силу того, что в настоящий момент на фоне достаточно высоких цен на «коммуналку» многие люди стремятся найти способ сэкономить на данной статье расходов.
Именно этим и пользуются преступники. В результате, в основном, пенсионеры соглашаются выполнить любые действия, о которых их просят злоумышленники. В частности, жулики чаще всего запрашивают у своих жертв пароль от «Госуслуг».