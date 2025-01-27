Суд вернул прокурору дело о хищении 90 млн рублей на водоснабжение Сочи

В конце прошлого года пресс-служба УВД Сочи сообщила, что шесть человек предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве при строительстве городских сетей водоснабжения и водоотведения. Им инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, обвиняемые, занимая руководящие должности в муниципальном предприятии и строительно-монтажных организациях, заключили договор на ремонт и строительство городских сетей водоснабжения и водоотведения. Указав в документах ложные сведения об объемах выполненных работ и использованных материалах, подозреваемые похитили из бюджета Сочи около 90 млн руб.