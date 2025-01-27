Из горящей пятиэтажки пожарные эвакуировали 25 человек в Воронеже

Крупный пожар разгорелся вечером 26 января в одной из пятиэтажек в Левобережном районе Воронежа. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Ярославской поступило на пульт спасателям в 17:37. На место ЧП прибыли сразу пять пожарных расчетов.
Огонь полыхал в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Пожарные экстренно эвакуировали из здания 25 человек, пятерых — в масках. Среди них также был ребенок.
Пожар удалось ликвидировать в 18:03. В итоге выгорела комната 3×5 метров. К счастью, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.