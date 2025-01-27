Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из горящей пятиэтажки пожарные эвакуировали 25 человек в Воронеже

Среди них был ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар разгорелся вечером 26 января в одной из пятиэтажек в Левобережном районе Воронежа. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Ярославской поступило на пульт спасателям в 17:37. На место ЧП прибыли сразу пять пожарных расчетов.

Огонь полыхал в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Пожарные экстренно эвакуировали из здания 25 человек, пятерых — в масках. Среди них также был ребенок.

Пожар удалось ликвидировать в 18:03. В итоге выгорела комната 3×5 метров. К счастью, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

пожары