Под Волгоградом женщина прописала дома 14 иностранцев

Полицейские Среднеахтубинского района могут завести на 48-летнюю жительницу одного из хуторов уголовное дело за фиктивную регистрацию в своем доме 14 граждан Туркменистана. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, женщина не планировала предоставлять им жилье, поскольку знала, что они работают строителями и будут проживать на территории региона.