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Под Волгоградом женщина прописала дома 14 иностранцев

В Волгоградской области женщину накажут за регистрацию иностранцев дома.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Среднеахтубинского района могут завести на 48-летнюю жительницу одного из хуторов уголовное дело за фиктивную регистрацию в своем доме 14 граждан Туркменистана. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, женщина не планировала предоставлять им жилье, поскольку знала, что они работают строителями и будут проживать на территории региона.

В ходе рейда сотрудники полиции выявили этот факт. Женщина призналась в том, что получала от иностранцев деньги. Ей грозит наказание по статье. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Стражи порядка проводят проверку.