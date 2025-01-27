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В Башкирии объявили в розыск отца, задолжавшего почти миллион рублей алиментов

Житель Башкирии скрылся от ребенка с долгом в 900 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ищут 42-летнего уроженца села Микяшево Давлекановского района Айназ А. М. Мужчина задолжал своему ребенку 900 тысяч рублей и скрылся.

Житель республики скрывается от судебных приставов и не участвует в жизни ребенка. По указанному адресу сельчанина не нашли и объявили в розыск.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении Айназа М., просьба сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (347) 273−56−40, 8 (34768) 3−01−95.

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