В Самаре будут судить экс-главу департамента градостроительства и его брата

За содействие в ускоренном заключении соглашения об изъятии здания для муниципальных нужд и выплату завышенного размера компенсации чиновник потребовал через своего брата от собственника здания вознаграждение в шесть миллионов рублей, которое получил разными частями с февраля по апрель 2024 года.