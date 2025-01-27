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В Самаре будут судить экс-главу департамента градостроительства и его брата

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего руководителя департамента градостроительства Самары и его брата.

Экс-чиновник обвиняется в получение взятки и растрате, а его родственник — в посредничестве во взяточничестве и в незаконном приобретении и хранении наркотика.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2023 года руководитель департамента при условии получения вознаграждения перечислил из бюджета восемь миллионов рублей владельцу помещения в качестве компенсации за изъятие администрацией его недвижимости в рамках реконструкции городской дорожной сети.

За содействие в ускоренном заключении соглашения об изъятии здания для муниципальных нужд и выплату завышенного размера компенсации чиновник потребовал через своего брата от собственника здания вознаграждение в шесть миллионов рублей, которое получил разными частями с февраля по апрель 2024 года.

При задержании посредника в момент получения денег работниками правоохранительных органов у него был изъят наркотик в значительном размере.

В ходе предварительного расследования наложен арест на принадлежащие обвиняемым земельные участки и автомобили общей стоимостью 19 миллионов рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в Промышленном районном суде Самары, сообщили в прокуратуре Самарской области.