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В СИЗО-1 Ростова-на-Дону потушили пожар

В СИЗО-1 Ростова произошло возгорание, известна предварительная причина.
Источник: Комсомольская правда

Утром 27 января в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошел небольшой пожар. Огонь быстро потушили, пострадавших не было, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

— Предварительно, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания, — прокомментировали «КП — Ростов-на-Дону» в пресс-службе донского ГУФСИН.

Как уточнили в ведомстве, пламя разгорелось в одном из помещений административного здания. Всего огнем было охвачено 5 кв. метров. Сейчас учреждение работает в штатном режиме.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону новые статьи вменили подозреваемым по делу о захвате заложников в СИЗО-1.