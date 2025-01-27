В СИЗО-1 Ростова-на-Дону потушили пожар

Утром 27 января в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошел небольшой пожар. Огонь быстро потушили, пострадавших не было, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.
— Предварительно, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания, — прокомментировали «КП — Ростов-на-Дону» в пресс-службе донского ГУФСИН.
Как уточнили в ведомстве, пламя разгорелось в одном из помещений административного здания. Всего огнем было охвачено 5 кв. метров. Сейчас учреждение работает в штатном режиме.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону новые статьи вменили подозреваемым по делу о захвате заложников в СИЗО-1.