Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на кондуктора троллейбуса

На кондуктора троллейбуса в Самаре напал один из пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

После нападения на кондуктора троллейбуса в Самаре завели уголовное дело. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях. На нее обратили внимание в СК Самарской области и начали проверку.

— По результатам проверки опубликованных материалов было заведено уголовное дело по признакам состава преступления о хулиганстве, — прокомментировала пресс-служба ведомства.

После нападения женщине понадобилась помощь медиков. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, чтобы найти всех участников конфликта и установить все его обстоятельства.