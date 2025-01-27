Пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Сергачском районе

Пять человек пострадали в ДТП в Сергачском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла в 11:00 26 января на трассе «Сергач — Яново». Водитель серого Chevrolet Niva не справилась с управлением, допустила занос авто и выехала встречную полосу. Там машина столкнулась с Chevrolet Niva черного цвета, а затем врезалась в Lada Granta.
В результате ДТП три женщины, находившиеся в первом автомобиле, а также мужчина и женщина из второго авто. При этом один водитель застрял в кабине, на место выезжали спасатели.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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