Суд вынес приговор «Дикому Арману»

АСТАНА, 27 янв. — Sputnik. Суд в Алматы вынес приговор «Дикому Арману».
Большинство из 45-ти подсудимых приговорены к одному-двум годам лишения свободы, с учетом времени, проведенного в СИЗО. Некоторые — к 7 годам.
Арман Джумагельдиев приговорен к 20 годам лишения свободы.
Кайрат Кудайберген — к 8 годам лишения свободы. Также его лишили ордена «Курмет» и права заниматься общественной деятельностью.
Руслан Искаков — на 15 лет 6 месяцев тюрьмы. Он признан виновным в превышении власти и создании организованной преступной группы. С пожизненным лишением права занимать должность в госслужбе.
Дело криминального авторитета Армана Джумагельдиева поступило в суд больше года назад. Вместе с ним на скамье подсудимых — бывший депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген, экс-полковник КНБ Руслан Искаков и другие фигуранты.
«Дикого Армана», которого называют криминальным авторитетом, задержали сразу же после январских погромов 2022 года, в организации которых его и обвиняли. Вместе с ним задержали еще шестерых человек, у которых изъяли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибра, боеприпасы, холодное оружие и бронированный автомобиль.
В Генеральной прокуратуре утверждали, что «Дикий Арман» должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему помогали экс-депутат маслихата Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу «Казахстан» в Алматы.
По версии следствия, «Дикий Арман» похищал людей во время беспорядков: его вооруженные люди похитили и насильно удерживали 24 мирных гражданина из числа случайных прохожих. Их сначала перевозили с места на место, избивали, в результате один человек скончался.