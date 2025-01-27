Суд вынес приговор «Дикому Арману»

«Дикого Армана», которого называют криминальным авторитетом, задержали сразу же после январских погромов 2022 года, в организации которых его и обвиняли. Вместе с ним задержали еще шестерых человек, у которых изъяли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибра, боеприпасы, холодное оружие и бронированный автомобиль.