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Бомбы искали в Эрмитаже и двух школах из-за сообщений лжеминеров

Лжеминеры снова атаковали Петербург.

Источник: Комсомольская правда

Лжеминеры снова атаковали Петербург. Ночью 26 января с неустановленных номеров от анонимов поступило пять сообщений о якобы существующей угрозе двум школам и трем другим объектам. При их осмотрах ничего опасного не нашли. А ночью 27 января от неизвестных пришло еще три сообщения о заминировании Эрмитажа и двух домов. Взрывчатых веществ и взрывных устройств там также не обнаружили. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Среди объектов, которым угрожали лжеминеры, были приемная депутатов на Октябрьском бульваре и дом 8 по Малой Морской улице, где кроме ресторанов и отелей также размещается приемная депутата Госдумы, — уточнил источник.

Помимо объектов в Северной столице, в список лжеминеров попал магазин в поселке Павлово Всеволожского района Ленобласти. Его также осмотрели и ничего опасного не нашли.