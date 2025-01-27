Мошенники взяли шесть микрозаймов на участника СВО из Омской области

В марте 2024 года неизвестные получили доступ к аккаунту военнослужащего на портале «Госуслуги» и оформили микрозаймы на сумму более 53 тысяч в шести микрофинансовых организациях. Мошенники воспользовались тем, что омич потерял сим-карту с номером телефона, но не заблокировал ее.