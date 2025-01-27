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Мошенники взяли шесть микрозаймов на участника СВО из Омской области

Снять с омича незаконно оформленные микрозаймы помогли прокуроры.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура через суд признала недействительными шесть онлайн-займов которые мошенники оформили на имя участника СВО из Любинского района. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В марте 2024 года неизвестные получили доступ к аккаунту военнослужащего на портале «Госуслуги» и оформили микрозаймы на сумму более 53 тысяч в шести микрофинансовых организациях. Мошенники воспользовались тем, что омич потерял сим-карту с номером телефона, но не заблокировал ее.

Следователи завели уголовное дело, ход расследования которого был взят прокуратурой на личный контроль.

Прокурор направил в суд иск о признании договоров займа недействительными, а обязательств по ним — не возникшими. Суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования в полном объеме.

Ранее мы сообщали, что прокуратура обязала через суд «Тепловую компанию» возместить ущерб на сумму более 100 млн рублей омской школе, которую затопило кипятком в результате аварии на теплосетях.