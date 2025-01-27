Бочаров: семье погибшего в ДТП школьника выплатят миллион

— Один миллион рублей мы выделим семье погибшего мальчика, — заявил губернатор. — 400 тысяч будет выделено семьям, дети, которых получили тяжелые травмы, 200 тысяч — средние, 100 тысяч — легкие. Еще раз хочу сказать, что мы все, конечно, переживаем за их жизнь и здоровье, но, по мнению медицинских специалистов, опасности для их жизней нет. Еще раз желаю всем здоровья и скорейшего выздоровления.