Бочаров: семье погибшего в ДТП школьника выплатят миллион

Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время стояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести.
— Десятилетнего мальчика перевели из реанимации в обычную палату. Сегодня врачи проведут консилиум и определят, кто готов к выписке и продолжит лечение амбулаторно, — сообщили в администрации региона.
Пообщавшись с персоналом больницы и, конечно, самими детьми, Андрей Бочаров отметил их позитивный настрой.
— Все дети, которые были в автобусе, находятся под наблюдением врачей, и в случае необходимости им будет тоже оказана медицинская помощь, — сказал глава региона. — Мы желаем им скорейшего выздоровления.
Отдельно Андрей Бочаров выразил соболезнования семье 9-летнего мальчика, который получил в ДТП несовместимые с жизнью травмы и скончался в день происшествия по дороге в больницу. Глава Волгоградской области заявил, что семье погибшего ребенка окажут финансовую поддержку.
— Один миллион рублей мы выделим семье погибшего мальчика, — заявил губернатор. — 400 тысяч будет выделено семьям, дети, которых получили тяжелые травмы, 200 тысяч — средние, 100 тысяч — легкие. Еще раз хочу сказать, что мы все, конечно, переживаем за их жизнь и здоровье, но, по мнению медицинских специалистов, опасности для их жизней нет. Еще раз желаю всем здоровья и скорейшего выздоровления.
Напомним, что в результате аварии с участием школьного автобуса в октябрьском районе 23 января пострадали 10 детей, один погиб. По предварительным выводам полиции, причиной происшествия стало нарушение ПДД водителем ПАЗа.