С пляжей Кубани и Крыма собрали более 176 тыс. тонн песка с мазутом

В акватории Черного моря продолжается поиск нефтяных пятен, обследовано более 5,5 тыс. кв. км. Обработано сорбентом 50 тыс. кв. м площади. В этой работе и мониторинге задействованы 25 судов. Водолазы продолжают обследовать затонувшие части танкеров и собирать мазут со дна в районе причала Витязево. «Специалисты поднимают на поверхность собранные мешки с мазутом и переправляют их на берег для дальнейшей утилизации», — уточнили в министерстве.