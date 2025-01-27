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Вышла за хлебом и получила пулю в грудь: Полиция ищет стрелка, ранившего женщину в Краснодаре

В Краснодаре полиция ищет ранившего 45-летнюю женщину стрелка.

Источник: Комсомольская правда

Полиция ищет стрелка, который ранил 45-летнюю женщину в грудь, предположительно, из пневматического оружия. Все произошло вечером 24 января на улице Памяти Чернобыльцев в Фестивальном микрорайоне Краснодара.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на розыск лица, причастному к данному противоправному деянию», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам пострадавшей, выстрел был произведен с балкона одного из домов. Пуля пробила пуховик, шерстяной свитер и вошла в тело на 1,5 сантиметра.

«Пулю извлекли хирургии городской клинической больницы скорой медицинской помощи, пришлось резать и зашивать», — рассказала женщина.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудит уголовное дело против банды подростков на Кубани.