Хозяйка дома погибла на пожаре под Ангарском из-за перекала печной трубы

Трагедия произошла под Ангарском из-за топки печки, погибла хозяйка дома. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, случилось всё в садоводстве «Тополек-1».
— Дознаватели выяснили, что сибирячка в течение всего дня топила печь, это привело к перекалу трубы. Начался пожар, который охватил 30 квадратов. Во время тушения огня на полу в доме нашли тело 51-летней женщины. Из-за ветровой нагрузки была угроза распространения пламя на соседние постройки, однако специалисты не допустили этого, — поделились в ведомстве.
На место выезжали 15 специалистов. ГУ МЧС по Иркутской области.
На место выезжали 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Также известно, что пожарного извещателя в доме не было, а он мог спасти жизнь.
Напомним, перед тем, как растопить печь, необходимо проверить вентиляцию и тягу в дымоходе. Легковоспламеняющиеся жидкости лучше не использовать для розжига, а также не оставлять печь без присмотра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека погибли в ДТП в Иркутской области за неделю.