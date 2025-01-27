Хозяйка дома погибла на пожаре под Ангарском из-за перекала печной трубы

— Дознаватели выяснили, что сибирячка в течение всего дня топила печь, это привело к перекалу трубы. Начался пожар, который охватил 30 квадратов. Во время тушения огня на полу в доме нашли тело 51-летней женщины. Из-за ветровой нагрузки была угроза распространения пламя на соседние постройки, однако специалисты не допустили этого, — поделились в ведомстве.