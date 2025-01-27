Руководителя УК в Первоуральске осудят за хищение 18 миллионов

В свердловском городе Первоуральске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве на сумму более 18,1 миллиона рублей. По данным следствия, 52-летняя местная жительница, являясь руководителем управляющей организации по обслуживанию многоквартирных домов в период с октября 2017 года по декабрь 2023 года похитила денежные средств предприятия.
«Под предлогом возмещения затрат на приобретение у индивидуальных предпринимателей товарно-материальных ценностей для выполнения работ и оказания услуг при управлении многоквартирными домами, — рассказали в региональной прокуратуре. — А также под предлогом несуществующей задолженности, она давала указания о переводе денежных средств на собственные счета и на подконтрольные ей счета предпринимателей».
В скором времени уголовное дело рассмотрит Первоуральский городской суд.