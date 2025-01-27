Руководителя УК в Первоуральске осудят за хищение 18 миллионов

«Под предлогом возмещения затрат на приобретение у индивидуальных предпринимателей товарно-материальных ценностей для выполнения работ и оказания услуг при управлении многоквартирными домами, — рассказали в региональной прокуратуре. — А также под предлогом несуществующей задолженности, она давала указания о переводе денежных средств на собственные счета и на подконтрольные ей счета предпринимателей».