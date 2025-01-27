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В ДТП в Белорецком районе погибла журналистка из Уфы Светлана Сибикина

Прощание проходит 27 января в Кармаскалинском районе.

Источник: SuperOmsk.ru

В ДТП на трассе Уфа-Инзер-Белорецк 25 января погибла 36-летняя журналистка из Уфы Светлана Сибикина. Она была в числе трех пострадавших в аварии, но скончалась по пути в больницу.

Светлана родилась в селе Ефремкино Кармаскалинского района республики. Окончила факультет журналистики ВЭГУ. Много лет была корреспондентом региональной редакции информационного агентства «Интерфакс». В последние годы работала в сфере связей с общественностью.

У Светланы остались муж и 6-летняя дочка. Как сообщил ее супруг, они вдвоем ехали на отдых, он был за рулем.

Светлану похоронят сегодня, 27 января, в родном селе.

Редакция UFA.AIF.RU приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей и разделяет горечь невосполнимой утраты.