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Склад на площади 1,6 тысячи кв. м горел в Нижегородской области

В селе Абаково Павловского округа Нижегородской области загорелось неэксплуатируемое здание склада на территории сельхозпредприятия, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания принимали участие 20 человек и пять единиц техники. Пожар ликвидирован, пострадавших в результате происшествия нет.

пожары
МЧС