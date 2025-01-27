Склад на площади 1,6 тысячи кв. м горел в Нижегородской области

Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания принимали участие 20 человек и пять единиц техники. Пожар ликвидирован, пострадавших в результате происшествия нет.
В селе Абаково Павловского округа Нижегородской области загорелось неэксплуатируемое здание склада на территории сельхозпредприятия, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания принимали участие 20 человек и пять единиц техники. Пожар ликвидирован, пострадавших в результате происшествия нет.