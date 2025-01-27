В Ташкенте в больницу со множественными ножевыми ранениями госпитализированы 12-летний ребенок и его мать

По данным медиков, ребенок поступил в экстренный центр шоковой терапии с колото-резаными ранами головы и брюшной полости. Женщина также получила серьезные ранения, и их обоих срочно отправили на операцию.
Детали происшествия
При медицинском осмотре у пострадавших были выявлены множественные ножевые ранения в области шеи, грудной клетки и плеч. Бригада опытных хирургов незамедлительно приступила к оперативному вмешательству, чтобы спасти жизни пострадавших.
По предварительным данным, травмы были нанесены родственником, который, предположительно, атаковал их со спины. Мальчика в больницу привез сосед, обнаруживший раненых.
Состояние пострадавших
По последним данным врачей, состояние матери оценивается как удовлетворительное, и она находится под медицинским наблюдением. Однако состояние 12-летнего мальчика остается крайне тяжелым — он находится в реанимационном отделении, где получает интенсивную терапию.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Мотивы нападения пока остаются неизвестными. Мы будем следить за развитием событий и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших.