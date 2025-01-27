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В Ташкенте в больницу со множественными ножевыми ранениями госпитализированы 12-летний ребенок и его мать

Vaib.uz (Узбекистан. 27 января). Сегодня, 27 января, телеканал «Миллий» сообщил о шокирующем инциденте: в одну из ташкентских больниц в тяжелом состоянии были доставлены 12-летний ребенок и его мать с множественными ножевыми ранениями.

По данным медиков, ребенок поступил в экстренный центр шоковой терапии с колото-резаными ранами головы и брюшной полости. Женщина также получила серьезные ранения, и их обоих срочно отправили на операцию.

Детали происшествия

При медицинском осмотре у пострадавших были выявлены множественные ножевые ранения в области шеи, грудной клетки и плеч. Бригада опытных хирургов незамедлительно приступила к оперативному вмешательству, чтобы спасти жизни пострадавших.

По предварительным данным, травмы были нанесены родственником, который, предположительно, атаковал их со спины. Мальчика в больницу привез сосед, обнаруживший раненых.

Состояние пострадавших

По последним данным врачей, состояние матери оценивается как удовлетворительное, и она находится под медицинским наблюдением. Однако состояние 12-летнего мальчика остается крайне тяжелым — он находится в реанимационном отделении, где получает интенсивную терапию.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Мотивы нападения пока остаются неизвестными. Мы будем следить за развитием событий и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших.