Тело мужчины обнаружили в сгоревшей квартире на юге Омской области

Возгорание на площади 10 кв.м. произошло в одной из квартир на третьем этаже примерно около 08:20. Прибывшие на место спасатели вывели в спасательных капюшонах шесть человек, двое — дети. Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины в квартире, где произошел пожар.