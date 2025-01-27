Тело мужчины обнаружили в сгоревшей квартире на юге Омской области

Утром в понедельник, 27 января, спасатели эвакуировали шесть человек, в том числе двое детей, из горящей трехэтажки в селе Лукьяновка Одесского района. На месте пожара было обнаружено тело мужчины. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Возгорание на площади 10 кв.м. произошло в одной из квартир на третьем этаже примерно около 08:20. Прибывшие на место спасатели вывели в спасательных капюшонах шесть человек, двое — дети. Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины в квартире, где произошел пожар.
В ликвидации пожара были задействованы пять спасателей и две единицы техники. Открытое горение было потушено в 08:50. Что стало причиной пожара, выясняют дознаватели.
Ранее мы сообщали, омич пострадал при пожаре в гараже на улице Энтузиастов в Нефтяниках.