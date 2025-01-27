Более 176 тысяч тонн загрязненного грунта собрано в зоне ЧС на черноморском побережье

В Краснодарском крае очищают 265 километров побережья. Только за прошедшие сутки с берега вывезено 369 тонн замазученного грунта, а общий объем составляет более 175 тысяч тонн. На временных площадках хранения находится более 134 тысяч тонн, из которых за последние сутки доставлено 520 тонн.