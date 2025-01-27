Более 176 тысяч тонн загрязненного грунта собрано в зоне ЧС на черноморском побережье

Специалисты обследовали уже свыше 5,5 тысячи кв. км. акватории Черного моря, из которых за последние сутки обработали более 450. Сорбентом покрыли свыше 50 тысяч квадратных метров поверхности, при этом за сутки обработано 1,5 тысячи «квадратов».
Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, на место ликвидации загрязнений направлено 25 судов, которые мониторят ситуацию и исследуют затонувшие части танкеров. Водолазные группы ведомства активно занимаются сбором нефтепродуктов возле причала Витязево. Всего с начала операции собрано свыше 176 тысяч тонн загрязненного грунта и песка.
В Краснодарском крае очищают 265 километров побережья. Только за прошедшие сутки с берега вывезено 369 тонн замазученного грунта, а общий объем составляет более 175 тысяч тонн. На временных площадках хранения находится более 134 тысяч тонн, из которых за последние сутки доставлено 520 тонн.
На полигоны для утилизации отправлено свыше 40 тысяч тонн, за сутки — более 220 тонн. Также на временной площадке с использованием вибрационного оборудования очищено более 10,5 тысяч тонн песка.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Анапе протестировали новый способ очистки мелких камней от нефтепродуктов.