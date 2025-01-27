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«Лада» насмерть сбила пешехода в Воронежской области

ДТП произошло в Верхнемамонском районе.

Источник: Полиция Воронежской области

В Верхнемамонском районе Воронежской области в воскресенье, 26 января, около 18:50 на 25-м километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Верхний Мамон» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, 51-летний местный житель за рулем Lada Granta наехал на пешехода, который шел в попутном направлении по проезжей части.

В результате ДТП 62-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.