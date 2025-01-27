«Лада» насмерть сбила пешехода в Воронежской области

В Верхнемамонском районе Воронежской области в воскресенье, 26 января, около 18:50 на 25-м километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Верхний Мамон» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.