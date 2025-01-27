«Грибную» нарколабораторию ликвидировала милиция в Минске

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Семейная пара иностранцев была задержана в белорусской столице оперативниками наркоконтроля Заводского РУВД, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, пара выращивала псилоцибиновые грибы в арендуемой квартире и торговала ими через интернет.
В ходе осмотра у иностранцев были изъяты пять боксов с растущими грибами, психотропное вещество псилоцибин, гашиш, а также приспособления и специальное оборудование, необходимое для ухода за наркосодержащими растениями, электронные весы и упаковочный материал.
Как было установлено, фигуранты, возраст которых составляет 31 и 33 года, приехали в Минск около трех месяцев назад якобы в туристических целях. Они приобрели споры для выращивания грибов через теневой наркомаркет.
После сбора «урожая» мужчина создал интернет-магазин по продаже наркотиков, через который продавал готовые к употреблению психотропы.
Отмечается, что иностранцы не работают, а у себя на родине привлекались к административной ответственности за употребление наркотиков или психотропных веществ.
В отношении семейной пары возбуждены уголовные дела, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в МВД сообщали, что за 2024 год в Беларуси за наркопреступления было задержано более 30 иностранцев.