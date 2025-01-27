Берег в Анапе укрепляют полипропиленовыми сетями. В город доставили партию материала для разных участков пляжа. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Полипропиленовые сети нужны для защиты. Материалом укрепляют вал, который сделали на пляже от шторма. Кроме того, сети рассчитаны на то, чтобы удержать мазут, который может выбросить море.
Материал, например, используют и на галечном пляже в Сукко. На берегу нашли небольшие выбросы нефтепродуктов. Чтобы очистить камни от мазута, на пляже установили полипропиленовые сети.
«Расстилаем сеть, бросаем сверху замазученный грунт. Закрываем в виде авоськи и полощем прямо в холодной воде. Раскрываем сетку и смотрим на камни. Пропал характерный блеск от нефтяной пленки. Остался только естественный блеск от мокрой гальки», — рассказал руководитель группы проектов развития «Сколтеха» Владимир Каляев.
После очистки полипропиленовые сети утилизируют.