В Челябинской области при пожаре погиб обездвиженный инвалид

Трагедия произошла в поселке Межевой (Саткинский района).
На пульт диспетчера ПЧ № 125 поступило сообщение, что из-под крыши дома по улице Саткинская виден дым.
Когда пожарные прибыли на место, обнаружили, что горела веранда площадью 12 кв. метров. Со слов соседей, в доме находился мужчина: он не ходил из-за проблем с ногами.
Звено ГДЗС обнаружило тело мужчины без признаков жизни. Брат владельца дома, который проживал в доме в последнее время, мужчина 64 лет, погиб в огне.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.