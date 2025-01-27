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В Челябинской области при пожаре погиб обездвиженный инвалид

В Челябинской области при пожаре погиб обездвиженный инвалид, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Соцсети

Трагедия произошла в поселке Межевой (Саткинский района).

На пульт диспетчера ПЧ № 125 поступило сообщение, что из-под крыши дома по улице Саткинская виден дым.

Когда пожарные прибыли на место, обнаружили, что горела веранда площадью 12 кв. метров. Со слов соседей, в доме находился мужчина: он не ходил из-за проблем с ногами.

Звено ГДЗС обнаружило тело мужчины без признаков жизни. Брат владельца дома, который проживал в доме в последнее время, мужчина 64 лет, погиб в огне.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

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