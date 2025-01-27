Устроившая грибную плантацию в съемной минской квартире семейная пара может сесть в тюрьму на 15 лет

Удалось установить, что около трех месяцев назад фигуранты приехали в Минск якобы в туристических целях. Затем через теневой интернет-магазин по продаже наркотиков они купили споры грибов. В пресс-службе добавили, что мужчина, собрав так называемый урожай, в сети создал интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков, через который реализовывал «товар».