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Устроившая грибную плантацию в съемной минской квартире семейная пара может сесть в тюрьму на 15 лет

Растившая грибы в съемной минской квартире семейная пара может сесть на 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

Растившая грибы в съемной минской квартире семейная пара может сесть на 15 лет. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Говорится, что сотрудниками наркоконтроля Заводского РУВД была задержана семейная пара иностранцев в возрасте 31 и 33 лет, которые выращивали в арендуемой квартире опасные грибы и продавали их через интернет.

В момент осмотра квартиры, сотрудники милиции нашли и изъяли пять боксов с растущими грибами, а также психотропы, наркотики, приспособления и специальное оборудование, которое предназначено для ухода за наркосодержащими растениями. Кроме того, были обнаружены электронные весы, упаковочный материал.

Удалось установить, что около трех месяцев назад фигуранты приехали в Минск якобы в туристических целях. Затем через теневой интернет-магазин по продаже наркотиков они купили споры грибов. В пресс-службе добавили, что мужчина, собрав так называемый урожай, в сети создал интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков, через который реализовывал «товар».

В ГУВД Мингорисполкома обратили внимание на то, что на родине фигуранты уже привлекались к ответственности за употребление наркотиков или психотропов. Следователи завели уголовное дело. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

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