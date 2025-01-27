Монтажник умер после падения с высоты на заводе в Ленобласти

Трагедия произошла на газоперерабатывающем заводе в Усть-Луге. Там вечером 25 января 42-летний монтажник устанавливал металлические конструкции, но что-то пошло не так, и мужчина рухнул вниз с 30-метровой высоты. Рабочего повезли в больницу, но по дороге он скончался. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
Похожая ситуация произошла вечером 26 января в Петербурге. На стройплощадке напротив дома 23 по Советскому проспекту 23-летний арматурщик выполнял работы на шестом этаже, но оступился и упал в пролет на второй этаж. Он остался жив, но получил серьезные травмы.
— Мужчину доставили в больницу с травмами головы, груди, ушибом легких, переломом ребер, позвонков и правой бедренной кости, в тяжелом состоянии, — уточнил источник.
По данным агентства, оба рабочих являются гражданами Узбекистана.