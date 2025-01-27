Житель НСО получил 1,5 года исправительных работ за убийство трёх косуль

Барабинский мировой суд вынес приговор 44-летнему местному жителю по делу о незаконной охоте. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Как было установлено в суде, 5 февраля 2024 года мужчина незаконно застрелил трёх косуль на территории Кирзинского заказника.
В результате суд признал его виновным и назначил полтора года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осуждённого в доход государства.
Кроме того, по иску Барабинского межрайонного прокурора, браконьеру придётся возместить материальный ущерб на сумму 840 тыс. рублей.
«Охотничье ружьё, принадлежащее подсудимому и являющееся орудием совершения преступления, конфисковано», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
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