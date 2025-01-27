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В Челябинской области суд оставил в СИЗО замглавы миндортранса Харченко

Первый замминистра транспорта Челябинской области не выйдет из-под стражи раньше 25 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Адвокату не удалось добиться смены меры пресечения для первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко. Чиновник останется в СИЗО минимум до 25 февраля.

Защитник пытался обжаловать предыдущее судебное решение о содержании замминистра под стражей. Он настаивал, что Харченко не сбежит и не будет мешать расследованию, если его переведут под домашний арест.

— Областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Станислава Харченко обвиняют в превышении полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Сотрудники ФСБ задержали замминистра в конце прошлого года.