В Челябинской области суд оставил в СИЗО замглавы миндортранса Харченко

Адвокату не удалось добиться смены меры пресечения для первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко. Чиновник останется в СИЗО минимум до 25 февраля.
Защитник пытался обжаловать предыдущее судебное решение о содержании замминистра под стражей. Он настаивал, что Харченко не сбежит и не будет мешать расследованию, если его переведут под домашний арест.
— Областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Станислава Харченко обвиняют в превышении полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Сотрудники ФСБ задержали замминистра в конце прошлого года.