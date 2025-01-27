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Александру Бастрыкину доложат о стрельбе у ТЦ в Волгограде

Правоохранители проводят проверку после инцидента на парковке около торгового центра в областной столице.

Напомним, ранее появилась информация о том, что двое студентов в возрасте 17 и 18 лет произвели выстрелы из охолощенного оружия на парковке около ТЦ на улице Рокоссовского, 2 г. Их товарищи сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. Правоохранители установили личности молодых людей.

В связи с произошедшим в СУ СКР по Волгоградской области организовали процессуальную проверку по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», сообщили в Следственном комитете РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по региону Василию Семенову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

СК