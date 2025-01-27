Александру Бастрыкину доложат о стрельбе у ТЦ в Волгограде

Напомним, ранее появилась информация о том, что двое студентов в возрасте 17 и 18 лет произвели выстрелы из охолощенного оружия на парковке около ТЦ на улице Рокоссовского, 2 г. Их товарищи сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. Правоохранители установили личности молодых людей.