В Воронежской области столкнулись две «Лады», ранены четыре человека

В воскресенье, 26 января, в Богучарском районе случилась авария, в которой пострадали четыре человека. На 739 километре трассы «Дон» 57-летний местный житель, руливший автомобилем «ВАЗ-2115», на перекрестке двух равнозначных дорог повернул налево. Сделал он это крайне неудачно, не уступив дорогу «девятке». 50-летний водитель «ВАЗ-2109» ехал навстречу прямо.