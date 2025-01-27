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В Воронежской области столкнулись две «Лады», ранены четыре человека

В Богучарском районе врезались друг в друга «девятка» и «ВАЗ-2115».

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В воскресенье, 26 января, в Богучарском районе случилась авария, в которой пострадали четыре человека. На 739 километре трассы «Дон» 57-летний местный житель, руливший автомобилем «ВАЗ-2115», на перекрестке двух равнозначных дорог повернул налево. Сделал он это крайне неудачно, не уступив дорогу «девятке». 50-летний водитель «ВАЗ-2109» ехал навстречу прямо.

В результате ДТП водители обеих машин и два пассажира «девятки», мужчины 46 и 47 лет, получили травмы. Их отвезли в больницу.

Напомним, 26 января в Верхнемамонском районе в 18.50 51-летний водитель «Лады» сбил насмерть 62-летнего мужчины.