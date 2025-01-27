В Ошмянах при пожаре погиб пенсионер

26 января в 7.55 ошмянские спасатели получили сообщение о пожаре в трехквартирном доме по улице Советской. В одном из помещений на горящем диване спасатели обнаружили 79-летнего хозяина жилища. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пенсионера.
Как выяснилось, в одной из трех квартир никто не проживает, а хозяйка другой квартиры в момент ЧП находилась на работе.
Работники МЧС ликвидировали пожар. Соседние квартиры не пострадали. По одной из версий, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем при курении.