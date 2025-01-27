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В Ошмянах при пожаре погиб пенсионер

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах при пожаре погиб 79-летний пенсионер, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

26 января в 7.55 ошмянские спасатели получили сообщение о пожаре в трехквартирном доме по улице Советской. В одном из помещений на горящем диване спасатели обнаружили 79-летнего хозяина жилища. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пенсионера.

Как выяснилось, в одной из трех квартир никто не проживает, а хозяйка другой квартиры в момент ЧП находилась на работе.

Работники МЧС ликвидировали пожар. Соседние квартиры не пострадали. По одной из версий, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем при курении.

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