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В Ростовской области за неделю при пожарах спасли 22 человека

22 жителя Ростовской области спасли за неделю при пожарах, еще пять человек погибли.
Источник: Комсомольская правда

С 20 по 26 января 2025 года в Ростовской области потушили 47 пожаров. Из огня были спасены люди, есть смертельные случаи. Об этом информируют в недельной сводке ГУ МЧС России по донскому региону.

— Выезжали на 47 пожаров, спасли 22 человека, погибли пять человек, — говорится в сообщении.

Также за семь дней представители экстренного ведомства ликвидировали последствия 15 ДТП, при авариях были спасены четыре человека. На водных объектах произошел один смертельный случай.

Напомним, также утром 27 января произошло возгорание в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.