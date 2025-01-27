СК начал проверку по факту плохого самочувствия школьников из Усольского района

В поселке Мишелевка Усольского района школьникам массово стало плохо. В чем причина недомогания пока не ясно. Как сообщили в СУ СКР Иркутской области, сейчас ведомством начата доследственная проверка. Известно, что сейчас жизни и здоровью подростков ничего не угрожает.