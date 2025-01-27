Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК начал проверку по факту плохого самочувствия школьников из Усольского района

Сначала школьница упала в обморок, затем другие почувствовали себя плохо.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Мишелевка Усольского района школьникам массово стало плохо. В чем причина недомогания пока не ясно. Как сообщили в СУ СКР Иркутской области, сейчас ведомством начата доследственная проверка. Известно, что сейчас жизни и здоровью подростков ничего не угрожает.

— Сегодня днём в одной из школ поселка Мишелевка Усольского района несколько подростков одновременно почувствовали недомогание. Всех несовершеннолетних осмотрел медицинский работник, — сообщили в СУ СКР региона.

Правоохранителям предстоит разобраться в произошедшем. В последующем будет принято решение в соответствии с законом. Известно, что к месту происшествия также выезжали полицейские.