СК начал проверку по факту плохого самочувствия школьников из Усольского района

В поселке Мишелевка Усольского района школьникам массово стало плохо. В чем причина недомогания пока не ясно. Как сообщили в СУ СКР Иркутской области, сейчас ведомством начата доследственная проверка. Известно, что сейчас жизни и здоровью подростков ничего не угрожает.
— Сегодня днём в одной из школ поселка Мишелевка Усольского района несколько подростков одновременно почувствовали недомогание. Всех несовершеннолетних осмотрел медицинский работник, — сообщили в СУ СКР региона.
Правоохранителям предстоит разобраться в произошедшем. В последующем будет принято решение в соответствии с законом. Известно, что к месту происшествия также выезжали полицейские.