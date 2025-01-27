Администрация ТЦ «Колизей» получила сообщение о минировании здания

Администрация ТЦ «Колизей Атриум», который эвакуировали днём 27 января, получила сообщение о минировании здания, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru с места событий.
Эвакуация произошла около 12:20. По словам сотрудников офисных помещений, в здании сработала система оповещения, во время которой сообщили о террористической опасности.
По данным perm.aif.ru, в здании работают правоохранительные органы, в частности — кинологи с собакой.
«Представитель администрации ТЦ сообщила, что поступило сообщение о минировании здания», — передаёт корреспондент perm.aif.ru.
Около здания дежурят сотрудники службы медицины катастроф, Росгвардии, полицейские, машина скорой помощи.
Сайт perm.aif.ru уточняет информацию о случившемся в минтербезе региона.