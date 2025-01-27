В США машина въехала в толпу болельщиков клуба NFL

Ранее в январе автомобиль Ford врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана. Когда водитель остановился, он вышел из машины и открыл стрельбу по людям. Погибли 15 человек и пострадали около 30. Преступник был убит во время перестрелки с полицией. Случившееся квалифицировано как теракт.