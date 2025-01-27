В Иркутске разыскивают 19-летнюю девушку

В Иркутске полицейские разыскивают 19-летнюю Сандру Зибзееву. Предварительно, сегодня ночью, 27 января, девушка ушла из дома, расположенного недалеко от остановки общественного транспорта «Госпиталь ветеранов» микрорайона Юбилейный, и до настоящего времени о ней ничего не известно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Приметы: на вид около 18−19 лет, рост около 155 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие. Была одета в короткую куртку черного цвета, синие джинсы, серые угги. Может быть дезориентирована в пространстве.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться по телефонам: