Учеников школы № 146 в Перми эвакуировали из-за сообщения о минировании

Ученики школы № 146 в Перми были эвакуированы из-за сообщения о минировании, сообщают очевидцы.
Днём 27 января после эвакуации в торговом центре «Колизей» в социальных сетях были опубликованы видео и фото, снятые возле пермской школы № 146. По словам очевидцев, дети и педагоги были массово эвакуированы. Такая же эвакуация произошла в школе 16 января. Тогда причиной стали сообщения о минировании.
«В пермской школе № 146 эвакуация», — сообщил телеграм-канал «Пермское чтиво».
Информацию об эвакуации сайту perm.aif.ru подтвердили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. По данным ведомства, причиной стали анонимные сообщения о минировании, как и в торговых центрах.
«27 января 2025 года на электронные адреса объектов торговли и образовательных учреждений г. Перми поступили анонимные сообщения о минировании», — рассказали perm.aif.ru в минтербезе региона.
В ведомстве уточнили, что правоохранители прибыли на место и ведут проверку. Сейчас руководство школы приняло все необходимые меры.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сообщение о минировании поступило в ТЦ «Колизей Атриум». Сотрудники и посетители были эвакуированы из-за террористической угрозы. На место прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. Аналогичная эвакуация произошла в ТЦ «Гудвин».