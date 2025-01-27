Учеников школы № 146 в Перми эвакуировали из-за сообщения о минировании

Днём 27 января после эвакуации в торговом центре «Колизей» в социальных сетях были опубликованы видео и фото, снятые возле пермской школы № 146. По словам очевидцев, дети и педагоги были массово эвакуированы. Такая же эвакуация произошла в школе 16 января. Тогда причиной стали сообщения о минировании.