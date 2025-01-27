Двух молодых волгоградцев задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Городищенскому району задержали молодых людей по подозрению в сбыте запрещенных веществ. По данным ГУ МВД России по региону, волгоградцы приехали к одному из домов в СНТ «Луч» для того, чтобы забрать из тайника оптовую партию наркотических средств. В дальнейшем они собирались сбыть их разовыми дозами через закладки.
Специалисты экспертно-криминалистического центра установили, что в тайнике находился наркотик эфедрон общим весом более 50 граммов.
Сейчас в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Местные жители привлечены к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ и заключены под административный арест. По истечении назначенного срока им будет избрана мера пресечения.