Двух молодых волгоградцев задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Городищенскому району задержали молодых людей по подозрению в сбыте запрещенных веществ. По данным ГУ МВД России по региону, волгоградцы приехали к одному из домов в СНТ «Луч» для того, чтобы забрать из тайника оптовую партию наркотических средств. В дальнейшем они собирались сбыть их разовыми дозами через закладки.