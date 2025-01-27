Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК РФ заинтересовался ДТП с пострадавшими работниками в Ростовской области

Проверку аварии на подъезде к городу Зверево взяли на контроль в СК России.

Источник: Комсомольская правда

Обстоятельствами аварии с участием автобуса в городе Зверево Ростовской области заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.

— Ранее была организована процессуальная проверка. Теперь требуется доклад о ходе и результатах этой проверки. Ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в Следкоме.

Следователи начали выяснять детали случившегося после сообщений в СМИ о ДТП с восемью пострадавшими. Якобы водитель, который вез работников местного предприятия, не учел погоду и съехал на обочину, после этого транспорт опрокинулся.

Отметим, по данным Госавтоинспекции, автобус «ПАЗ» попал в аварию ночью 24 января, пострадал при этом только один человек. Всего же в машине, по информации автоинспекторов, находились девять человек.

Добавим, также накануне на трассе в Ростовской области столкнулись легковая машина и пассажирский автобус. В этом случае в больницу попали семь человек, еще двое пострадавших погибли.