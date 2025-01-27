Замминистра воронежского ЖКХ отправили под домашний арест

Как сообщалось ранее, чиновница подозревается в мошенничестве. Следствие утверждает, что в 2022 году она внесла коррективы в исследования по объему мусора, которые проводились крымской компанией «Альфа». В соответствии с измененными данными были определены нормативы и размер оплаты за утилизацию отходов. Но в 2024 году суд признал нормативы недействующими, их отмена означает, что выделенные на проведение исследований 9,3 млн рублей были украдены подозреваемой.