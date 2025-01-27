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Замминистра воронежского ЖКХ отправили под домашний арест

Центральный районный суд Воронежа принял решение поместить под домашний арест до 22 марта замминистра ЖКХ Воронежской области Елену Евсюкову.

Как сообщалось ранее, чиновница подозревается в мошенничестве. Следствие утверждает, что в 2022 году она внесла коррективы в исследования по объему мусора, которые проводились крымской компанией «Альфа». В соответствии с измененными данными были определены нормативы и размер оплаты за утилизацию отходов. Но в 2024 году суд признал нормативы недействующими, их отмена означает, что выделенные на проведение исследований 9,3 млн рублей были украдены подозреваемой.

Елена Евсюкова была задержана 22 января, через 2 дня следствие попросило заключить ее под стражу. Следователь утверждает, что найденная ею в телефоне чиновницы переписка доказывает, что именно Евсюкова давала поручение изменить результаты исследований.

Защита Евсюковой настаивала на домашнем аресте. Сама чиновница утверждает, что не виновна.