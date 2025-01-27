Суд Москвы признал законным обыск дома в Сочи после ареста Копайгородских

Сторона защиты Копайгородского утверждает, что с лета 2024 года этот дом юридически не имеет никакого отношения к семье экс-мэра курорта. Он был подарен фонду «Мир детства» до возбуждения уголовного дела о растрате. Сейчас там проходят реабилитацию многодетные семьи, которые пострадали в зоне проведения боевых действий.