Суд Москвы признал законным обыск дома в Сочи после ареста Копайгородских

Обыск в двухэтажном доме в Сочи после ареста Алексея Копайгородского признан законным. Такое решение подтвердил Мещанский суд города Москвы.
«Мещанский суд на прошлой неделе признал законным решение о проведении в этом доме следственных действий», — сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего мэра Сочи Ивана Миронова.
Сторона защиты Копайгородского утверждает, что с лета 2024 года этот дом юридически не имеет никакого отношения к семье экс-мэра курорта. Он был подарен фонду «Мир детства» до возбуждения уголовного дела о растрате. Сейчас там проходят реабилитацию многодетные семьи, которые пострадали в зоне проведения боевых действий.
Адвокат также рассказал, что ранее Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции и дал поручение районному суду снова дать оценку законности проведения следственных мероприятий, в числе которых обыск в доме на курорте.
Напомним, ранее жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского предъявили обвинение по второму уголовному делу. Янину Копайгородскую обвиняют в посредничестве во взяточничестве.