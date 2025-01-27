Врачи Башкирии поставили на ноги мужчину, сломавшего бедро

В Ишимбае 73-летний мужчина оказался на операционном столе после того, как сломал бедро. Врачи районной больницы провели пациенту сложную операцию и сумели поставить его на ноги уже на следующий день.
Как рассказали в пресс-службе Минздрава республики, травматологи больницы использовали систему для надежного соединения костей. Медики применили метод минимальных разрезов и установили пациенту систему PFN, которая включает специальный стержень, вставляемый внутрь кости.
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