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Сбил женщину с коляской: в Крыму осудили водителя за смертельное ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. В Феодосии вынесли приговор в отношении водителя иномарки, сбившего женщину с ребенком в коляске летом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Смертельное ДТП произошло 7 августа на улице Володарского в Феодосии. 49-летний водитель на автомобиле Volkswagen наехал на 65-летнюю женщину-пешехода с двухлетним ребенком в коляске. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, от полученных травм она скончалась, ребенок был госпитализирован.

«Суд признал жителя региона виновным, приговорив его к 1 году 6 месяцам принудительных работ Удовлетворен гражданский иск родственников погибшей на сумму 1 млн рублей», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Уточняется, что обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Феодосии. Сам осужденный свою вину не признал.