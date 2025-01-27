Сбил женщину с коляской: в Крыму осудили водителя за смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло 7 августа на улице Володарского в Феодосии. 49-летний водитель на автомобиле Volkswagen наехал на 65-летнюю женщину-пешехода с двухлетним ребенком в коляске. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, от полученных травм она скончалась, ребенок был госпитализирован.
«Суд признал жителя региона виновным, приговорив его к 1 году 6 месяцам принудительных работ Удовлетворен гражданский иск родственников погибшей на сумму 1 млн рублей», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
Уточняется, что обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Феодосии. Сам осужденный свою вину не признал.