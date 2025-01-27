Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД объявило в розыск математика Михаила Вербицкого*

МВД объявило в розыск математика и блогера Михаила Вербицкого*, следует из розыскной базы ведомства. По какой статье разыскивается господин Вербицкий — не указывается. В ноябре 2024 года «РИА Новости» сообщало, что в отношении математика возбуждено дело о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Источник: РИА "Новости"

10 января Михаил Вербицкий был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным «РИА Новости», дело в отношении математика возбудили из-за призывов к нанесению ударов по территории России. О каких именно заявлениях Вербицкого идет речь в материалах дела — неизвестно.

Михаил Вербицкий окончил аспирантуру Гарварда в 1995 году. В разные годы преподавал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве, Университете Глазго, в бельгийском Свободном университете Брюсселя и на факультете математики НИУ ВШЭ и в Токийском университете. С нулевых годов ведет блог в LiveJournal. Господин Вербицкий живет за пределами России с 2010 года. В 2023 году он рассказывал, что преподает в Национальном институте математики в Бразилии.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

СК