МВД объявило в розыск математика Михаила Вербицкого*

Михаил Вербицкий окончил аспирантуру Гарварда в 1995 году. В разные годы преподавал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве, Университете Глазго, в бельгийском Свободном университете Брюсселя и на факультете математики НИУ ВШЭ и в Токийском университете. С нулевых годов ведет блог в LiveJournal. Господин Вербицкий живет за пределами России с 2010 года. В 2023 году он рассказывал, что преподает в Национальном институте математики в Бразилии.